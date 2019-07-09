Согласно расхожему выражению, в профессии актера, политика и вора есть одно общее правило: главное — вовремя исчезнуть со сцены. Правда, удается это далеко не всем. Так что жестокое определение, которое дал еще Антон Павлович Чехов сошедшим со сцены актерам, способным лишь создать толчею в театральном фойе, остается донельзя актуальным и сегодня. В том числе и в отношении персон, которые очень хотят считаться политиками, но на самом деле являются банальными разыскиваемыми преступниками, изредка привлекаемыми для участия в дешевых политических балаганах.

Вот и Аликрам Гумбатов, платный провокатор армянских спецслужб, который усиленно оперирует лозунгами «талышского сепаратизма», в очередной раз напомнил о себе. Сей субъект разразился пространным открытым письмом в адрес Минской группы ОБСЕ. Оказывается, по его версии, в ходе встреч президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна «была озвучена необходимость участия в них делегаций коренных народов, живущих в Азербайджанской Республике, — талышей, лезгин и курдов. Об этом еще в феврале 2019 года рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян». А затем с упоением начинает расписывать в послании сопредседателям Минской группы ОБСЕ, как зловредные азербайджанцы угнетают всех и вся. И талышский язык преподается только до 4 класса начальной школы, и редакторов газет на талышском языке судили за шпионаж в пользу Ирана и контрабанду наркотиков из того же Ирана, в чем, разумеется, виноват такой-сякой Азербайджан, но никак не эти персонажи…А в конце выбалтывает главное, ради чего все и затевалось: «Переговоры по Карабахской проблеме — ключ к решению не только Карабахского конфликта. Это ключ к решению и других существующих и зачастую замалчиваемых в Азербайджанской Республике проблем: талышской, лезгинской, аварской, татской, курдской и др.» — изрекает Гумбатов. — Каким бы не оказался консенсус, который, как мы надеемся, будет найден в ходе переговорного процесса, он будет связан с новой конфигурацией Азербайджанской Республики». Из чего делает вывод: «Мы считаем, что судьбоносные решения по переформатированию Азербайджана не могут решаться без участия крупнейшего нетитульного коренного народа страны — талышей. Поэтому мы, представители Талышского Национального Движения, выражаем готовность принять участие в расширенной конференции по урегулированию Карабахского конфликта. Однако обязательным условием для этого является немедленное освобождение из азербайджанского СИЗО одного из лидеров Талышского Национального Движения, председателя Парламента Талыш-Муганской Автономной Республики, известного ученого и журналиста Фахраддина Абосзода (Аббасова). Его место в талышской делегации является незаменимым». В общем, полет фантазии в полном отрыве от реальности.

А что «в сухом остатке»?

На деле, напомним, еще в конце января-начале февраля нынешнего года на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Никол Воваевич пытался обосновать «необходимость» приглашения за стол переговоров представителей оккупационного режима, созданного Арменией в Ханкенди. И потом рассказывал членам «своей» фракции «Мой шаг» в парламенте Армении, как все происходило. В изложении ереванской «Грапарак» это звучало так: «Пашинян сказал Алиеву, что не может вести переговоры вместо Карабаха, нужно, чтобы Карабах сел за стол переговоров. На это Алиев ответил, что если так, то с их стороны должна участвовать азербайджанская община Карабаха. Пашинян на это возразил, что эта община голосует за Алиева на выборах, а карабахцы не избирают его, и если продолжать в этом духе, то в переговорах должны участвовать лезгины и талыши». В Азербайджане эту «дипломатическую инициативу» подняли на смех, остальные сделали вид, что ничего не заметили: в самом деле, смеяться неудобно, Так что вынуждены разочаровать господина Гумбатова: не всякий озвученный бред подходит под формулировку «на переговорах был поднят вопрос». Если уж не повторять дворовой юмор «поднять можно, главное, не уронить потом себе же на ноги». Так что никаких политических «сдвигов» в этом вопросе нет и не предвидится. И, опираясь на них, воздушных замков в стиле «армянской мечты» о расчленении Азербайджана лучше не строить.

Но тогда к чему все бумагомарание и визг на лужайке? Господин Гумбатов искренне не разобрался, что к чему? Он всерьез полагает, что Минская группа ОБСЕ занята исключительно перекройкой границ, то бишь, в терминологии Гумбатова, «переформатированием Азербайджанской Республики»? Уверен, что его послание в этой Минской группе не отправится прямиком в корзину, а будет прочитано и принято в качестве руководства к действию? Не сомневается, что после его письма действительно соберется вожделенная конференция по Карабаху, куда пригласят и его, господина Гумбатова, и, разумеется, Аббасова, по такому случаю освобожденного из бакинского СИЗО по требованию международной общественности? И самое главное, что в нынешнем своем положении сей субъект может ставить условия, при соблюдении которых он на эту «конференцию» поедет? Гумбатов, конечно, персонаж своеобразный, но чтобы настолько…

А на самом деле ларчик открывается просто. И задуман весь этот балаган с письмом не для рекламной кампании вокруг Гумбатова и даже не для спасения Фахраддина Аббасова. «Спасать» предстоит… Никола Пашиняна, чья «карабахская стратегия» терпит прилюдный крах. Переговоры идут далеко не по выгодному Еревану сценарию, и еще азербайджанские дипломаты регулярно об этом напоминают, ввергая в шок армянскую общественность. Военно-силовой расклад — тем более не в пользу Еревана, даже на российском «буксире». Признавать же поражение не хочется — ни на внешнеполитической, ни на внутриполитической арене. Наконец, в Ереване еще несколько лет назад открыто сделали ставку на «пятую колонну» и дестабилизацию ситуации в Азербайджане (особенно после того, как убедились, что совершать в Азербайджане территориальные захваты при прямом соучастии российских солдат, в отличие от начала девяностых, уже не получается). Серж Саргсян «на камеру» обсуждал подобные сценарии со своим «ближним кругом». В рамках этой стратегии в Ереване привечали Аликрама Гумбатова и Фахраддина Аббасова, открывали в оккупированной Шуше «талышское радио», пытались изобразить в Интернете активность от имени «Фронта освобождения ширванских татов» и готовили на своих базах террористов для «Садвала», которые потом взрывали в Баку метро. Правда, к сегодняшнему дню даже ереванские думающие аналитики уже должны были бы убедиться, что «запалить» карабахский сценарий на севере и юге Азербайджана не удалось и вряд ли удастся. Но вот если усиленно изображать такого рода активность, публиковать «открытые письма» и т.д. — это может произвести впечатление по крайней мере на легковерную часть ереванской публики. Вот и стараются и господин Гумбатов, и те, кто его, пардон, дергает за нужные ниточки. Такой вот «прогоревший балаган», на который сегодня в Ереване возлагаются столь серьезные надежды.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az