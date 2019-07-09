Французская газета Le Monde опубликовала статью, связанную с решением властей Франции аннулировать «декларации о дружбе», подписанные муниципалитетами французских муниципалитетов с оккупационными «властями» в захваченном Карабахе.

В статье, в частности, отмечается, что с 2013 года 13 территориальных образований Франций подписали «соглашения о дружбе» с сепаратистами Карабаха, что впоследствии привело к разногласиям в отношениях с Азербайджаном.

«С одной стороны, есть влиятельная армянская диаспора Франции (порядка 600 000 человек). С другой стороны — важный для Франции экономический партнер: большая часть французской торговли в кавказском регионе приходится именно на Баку, который обладает существенными энергетическими ресурсами. Азербайджан также является привилегированным партнером в регионе на дипломатическом фронте», — отмечает Le Monde.

Опрошенные изданием главы французских городов не разделяли точку зрения властей Франции, отметив, что подписание «соглашений» с «властями» в захваченном Карабахе не создает правовой коллизии и никак не влияет на внешнюю политику республики.

В свою очередь некоторые представители армянской общины Франции отметили, что принятые судами решения об аннулировании соглашений с Карабахом вызывали «подозрения насчет связей Франции и Азербайджана».

Как сообщал ранее «Минвал», эксперт Фонда стратегических исследований, аналитик Le Monde Кайц Минасян в интервью ереванским СМИ отмечал, что в вопросе аннулирования «деклараций дружбы» немалую роль сыграла работа Азербайджана в данном направлении.

«Не секрет, что азербайджанцы годами твердили на самых разных международных площадках о невозможности заключения деклараций о дружбе между городами сопредседательствующей в МГ ОБСЕ страны и международно-непризнанной страны. Франция и Азербайджан – достаточно неплохие торгово-экономические партнеры», – отмечал Минасян.

Minval.az