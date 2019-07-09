Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о старте переговорного процесса с оппозицией на острове Барбадос.

«8 июля стартовал процесс диалога с венесуэльской оппозицией при участии правительства Норвегии на острове Барбадосе. Очень обнадеживающее начало, у меня есть соответствующие сообщения от главы нашей делегации о сегодняшнем дне переговоров», – заявил венесуэльский лидер в эфире государственного телевидения.

Напомним, представители президента Николаса Мадуро и оппозиции дважды проводили переговоры в Норвегии. Деталей состоявших встреч стороны не раскрывали.

Minval.az