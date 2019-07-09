Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на оскорбления в адрес российского лидера Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», сообщает РИА Новости.

«Моя позиция в этом вопросе не изменилась. С первых митингов десятых годов я твердила: вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина — это нелепо и скорее показывает слабость позиции», — сказала она.

Собчак подчеркнула, что действия Габунии говорят о его слабости и заявила, что журналист повел себя как подросток.

Кроме того, российская телеведущая отметила, что похожей риторики, отпугивающей людей, в своих заявлениях придерживается Алексей Навальный.

Напомним, в воскресенье, 7 июля, телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу на оппозиционном грузинском телеканале «Рустави 2» с нецензурной брани в адрес президента РФ Владимира Путина.

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