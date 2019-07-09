Руководство грузинского телеканала «Рустави-2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.

Об этом заявил гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия в эфире программы «Нині вже» на телеканале «Громадське».

Гварамия отметил, что руководство канала считает ​​форму выражения, которую выбрал журналист, неприемлемой, и поэтому отстранило его от работы на два месяца. Несмотря на это, после этого он продолжит работать на телеканале.

«Чтобы не сказал Габуния, как бы это неприемлемо не было для нас, для канала, для кого-то еще, это абсолютно в рамках закона и Конституции», — сказал генеральный директор.

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