Минск готов на высоком уровне обеспечить встречу президента Украины Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей, пишет в понедельник, 8 июля, Sputnik.by.

По его словам, предложение о встрече, которое озвучил украинский лидер, Беларусь может «только поприветствовать».

«Минск не просто готов [предоставить площадку для встречи]. Руководство Беларуси всегда говорило о том, что мы готовы сделать все для скорейшего возвращения мира на украинскую землю», — пояснил глава ведомства.

Макей добавил, что белорусская сторона сделает все возможное, чтобы мероприятие прошло на высочайшем уровне. «Мы считаем, что сейчас наша главная задача. Президент Беларуси не раз говорил о том — как можно скорее восстановить мир в Украине», — заключил он.

Minval.az