Они сделали так, что общество уже привыкло к мату в прямом эфире, в том числе и в адрес председателя нашей партии Бидзины Иванишвили, но оскорбление могил предков является актом вербального вандализма и выходит как за грузинские и кавказские, так и цивилизационные рамки в целом, — об этом отмечается в заявлении политического объединения «Грузинская мечта — демократическая Грузия».

С заявлением в офисе «Грузинской мечты» общественность ознакомил лидер парламентского большинства Гия Вольский.

«То, что мы вчера видели в эфире «Рустави 2», не является ни журналистским и ни редакционным эксцессом частной телекомпании, это — часть многолетней войны против национальных интересов Грузии и грузинского народа, которую ведут Михеил Саакашвили и «Национальное движение», информационный фронт проходит по захваченному ими же телевидению, «Рустави 2» и полностью садится в редакционную политику партийной машины ненависти, лжи и насилия. Самым наглядным выражением этого является эфирная практика директора телекомпании и в то же время прокурора периода правления националов Ники Гварамия», — отмечается в заявлении.

Вместе с тем, по оценке партии, произошедшее вчера является грязнейшей политической провокацией.

«Грязнейшей политической провокацией является то, что в эфире «Рустави 2» увидело грузинское общество. Это — повторная попытка государственного переворота, пресеченная грузинскими правоохранителями. Целью Национального движения является дестабилизация, создание новой волны конфликта между государствами, создание экономических проблем для граждан Грузии, провоцирование санкций. Это заявление ставит под прямой и неизбежный риск около миллиона наших соотечественников, проживающих в России.

То, что вчера произошло в эфире «Рустави-2», является не только люстрацией одной вражеской и предательской политической силы, это — проблема всего нашего общества, так как было допущено, чтобы перед нашими глазами эта деструктивная сила и ее политические или общественные сателлиты монополизировали национальность, патриотизм и на фоне всеобщей истерии, под этим прикрытием подорвали основы нашей государственности.

Налицо попытка выдать здоровую реакцию властей и общества на эту провокацию как атаку на свободу слова. Еще раз подчеркиваем, что свобода слова и выражения в Грузии полностью защищена и именно власть является гарантом этой свободы, мы защитим и страну, и народ, и перспективу мирного и демократического развития государства.

Мы уверены, что общество оценит текущие события надлежащим образом», — говорится в заявлении «Грузинской мечты».

Minval.az