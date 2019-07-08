Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, Зеленский предложил абсолютно новый формат переговоров. «Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за формат предлагается», — добавил представитель Кремля.

Песков пояснил, что США не являются участниками Нормандского процесса. Кроме того, подписей американских представителей нет и под Минскими договоренностями, отметил он.

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