В Сети появилось видео, снятое на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде, где президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом: он заметно нервничает и постоянно осматривается, пьет много воды, а выражение его лица постоянно меняется.

Такое поведение украинского президента стало предметом дискуссии пользователей Сети. Некоторые посчитали, что Зеленский очень устал и в его поступках видны признаки стресса. Другие же высказали мнение, что президент принимает сильнодействующие препараты, что и вызвало такую реакцию

Minval.az