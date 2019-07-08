Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили осудил телеведущего Георгия Габуния, который нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2». Заявление политик сделал на своей странице в Facebook. Однако позже он удалил пост.

«На нашей стороне правда, и правду нужно передавать цивилизованной формой», — приводит РИА «Новости» слова Саакашвили. По его мнению, «эпатаж и истеричность» вредят делу.

Однако через некоторое время Саакашвили удалил свой пост.

Minval.az