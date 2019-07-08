«Высказывания «Рустави 2» являются провокацией чистой воды, которая направлена на усугубление и без того сложной ситуации в грузино-российских отношениях», — отмечается в заявлении Министерства иностранных дел Грузии.

«Мы строго осуждаем использованные телекомпанией «Рустави 2» высказывания, которые не имеют ничего общего со свободой слова и представляют собой чистой воды провокацию.

Призываем международное сообщество и все международные организации, работающим по вопросам свободы слова, дать соответствующую оценку поведению телекомпании и конкретного журналиста, грубо нарушившего международные профессиональные нормы и стандарты.

Ясно, что имеют место целенаправленные действия с целью установления в стране ощущения дестабилизации на фоне того, что правительство Грузии, исходя из национальных интересов страны, пытается осуществить деэскалацию напряженности», – отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства Грузии.

Minval.az