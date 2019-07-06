Полиция Казахстана задержала около 100 человек в Алматы и столько же в Нур-Султане, где прошли несанкционированные акции протестов, сообщает местное издание HOLA News. Задержанных увезли в десятках автозаков, сообщает vlast.kz.

«Радио Азаттык» сообщает, что в Алматы и Шымкентезадержали 70 и 40 человек соответственно, в Нур-Султане — еще десятки человек. Один из задержанных в Алматы, отметило издание, кричал «Шал, кет!» («Старик, уходи!»).

«Интерфакс» со ссылкой на очевидцев сообщил о 250 задержанных в Алматы и Нур-Султане.

В МВД Казахстана заявили, что у некоторых задержанных нашли дымовые шашки и травматическое оружие. В полиции отметили, что проводили задержания «максимально корректно». Число задержанных в МВД не уточнили.

Антиправительственные митинги организовало движение «Демократический выбор Казахстана», признанное в стране экстремистским. Протестующие рассказали, что вышли на митинги, чтобы высказаться о своих проблемах.

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