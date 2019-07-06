Участники акции протеста у здания парламента Грузии направляются к стеклянной резиденции лидера «Грузинской мечты», грузинского олигарха Бидзины Иванишвили. Требование демонстрантов неизменно — отставка министра внутренних дел Георгия Гахария, ответственного за жесткий разгон акции протеста 20-21 июня, в результате которого пострадали 240 человек, два человека потеряли глаз.

В Тбилиси уже семнадцатый день продолжаются антиправительственные и антиоккупационные акции, которые начались после того, как прибывший в составе российской делегации для участия в Межпарламентской ассамблее православия коммунист Сергей Гаврилов уселся в кресло председателя парламента Грузии.

Участники акции выдвинули властям три требования — отставка председателя парламента, освобождение всех задержанных в ходе акции 20 июня, отставка министра внутренних дел. Первые два требования власть выполнила.

Minval.az