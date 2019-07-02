Находящийся в Минске президент Армении Армен Саркисян встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

На встрече Лукашенко заявил, что для Беларуси нет закрытых тем с Арменией и сообщил подробности телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Он позвонил перед своим визитом в Сингапур, просил передать привет Президенту. На что я ему сказал: и не думай даже, мы его торопить в Армению не намерены. Тем более что он занимается нужными для Армении вещами», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Президент Беларуси также предложил армянскому коллеге задержаться на время и ознакомиться со всем тем, что его интересует в плане развития экономики, промышленности и сельского хозяйства.

Обращаясь к теме двусторонних торговых отношений, Лукашенко поблагодарил своих друзей из Армении, которые выступили международными инвесторами в Беларуси, при этом подчеркнув, что руководствуется правилом — «дружба дружбой, а государство — это все отдельно».

По итогам встречи стороны обменялись подарками. Армен Саркисян получил панно из мореного дуба, эксклюзивный набор шоколада и талисман II Европейских игр – лисенка Лесика. Александру Лукашенко был вручен папирус, который побывал в Иерусалиме с молитвой «Отче наш».

Minval.az