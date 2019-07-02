Как ранее писал Minval.az, 70 начинающих актеров приняли участие в занятиях шестой по счету летней театральной школы «Шекветели — 2019». Было отмечено, что лекции проводились в грузинском черноморском курортном поселке Шекветили.

Как рассказал агентству ТАСС ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС), Григорий Заславский, эта школа открывается уже в шестой раз, ГИТИС же принимает в ней участие во второй раз. И если в прошлом году это была школа ГИТИСа, то в этом году это просто летняя школа, где проводятся уроки, спонсорами которых является Россотрудничество. Фишка школы – обучение в ней русскому языку и правильной стилистке, то есть тому, чему сегодня практически никто нигде не учит.

Г. Заславский отметил также, в летнем учебном заведении проходят курс обучения молодые актеры из Армении, Азербайджана, Молдавии, Украины, Грузии, России и Гарвардского университета. Основные предметы, которые там преподают, — это сценическая речь и сценическое мышление.

Г. Заславский особо отметил, что помимо образовательной составляющей, школа ставит перед собой цель примирения народов:

— Азербайджанцы танцевали армянский танец, а армяне пели азербайджанские песни. Это невозможно представить, конечно же, но вчера студенты Гарварда, живущие с некоторыми стереотипами о России, читали стихи Пушкина и Мандельштама о Грузии.

Сотрудник Minval.az решил прояснить ситуацию, тем более, что читатели нашего издания весьма неоднозначно восприняли фразу Г. Заславского о танцах молодых азербайджанцев под армянскую музыку.

Мы обратились непосредственно к одному из молодых артистов Русского Драматического театра им. С. Вургуна, принимавшему участие в поездке и мастер-классах – Теймуру Рагимову.

— Фраза, сказанная Заславским в интервью, – не более, чем метафора. На самом деле никто из нас не танцевал армянские танцы, равно как и армяне не пели азербайджанские песни. Григорий Анатольевич имел ввиду тот факт, что все, кто участвовал в этой поездке — работали в едином ключе. Не было разделения на нации, возрастные и социальные группы.

Яна Мадатова

Minval.az