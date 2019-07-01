Порядка 70 начинающих актеров приняли участие в занятиях шестой по счету летней Театральной школы, лекции проводились в грузинском черноморском курортном поселке Шекветили (край Гурия). Об этом ТАСС сообщил ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС), тренер школы Григорий Заславский.

«Наша школа открывается уже в шестой раз, ГИТИС принимает в ней участие во второй раз. В прошлом году это была школа ГИТИСа, а в этом году это просто летняя школа, где проводятся уроки на деньги Россотрудничества. Самое главное в ней то, что мы обучаем русскому языку и правильной стилистке. Это то, чему сегодня практически никто нигде не учит», — сказал Заславский.

По его словам, в летнем учебном заведении проходят курс обучения молодые актеры из Армении, Азербайджана, Молдавии, Украины, Грузии, России и Гарвардского университета. Основные предметы, которые там преподают, — это сценическая речь и сценическое мышление.

Помимо образовательной составляющей школа ставит перед собой цель примирения народов. «Азербайджанцы танцевали армянский танец, а армяне пели азербайджанские песни. Это невозможно представить, но вчера студенты Гарварда, которые живут с некоторыми стереотипами о России, читали стихи Пушкина и Мандельштама о Грузии», — подчеркнул тренер.

Школа проходила с 20-го по 30 июня. Цель проекта — помощь в профессиональном росте молодым актерам русских театров постсоветского пространства, а также развитие и укрепление творческих связей. Занятия в ней проводятся по инициативе Международного культурно-просветительского Союза «Русский клуб» при финансовой поддержке Россотрудничества, Фонда «Русский мир» и Союза театральных деятелей РФ.

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