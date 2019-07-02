Власти Армении продолжают попытки добиться от «Газпрома» снижения цены на российский природный газ. Переговоры идут уже давно, однако соглашений пока нет. Новым поводом для Еревана вернуться к проблеме стала индексация цен на газ в России с 1 июля.

Как передает «Московский комсомолец», Россия в январе этого года уже поднимала цены на газ для Армении на 10% — со $150 до $165 за тысячу кубометров. При этом внутренний тариф для населения остался неизменным, в основном благодаря оптимизации внутренних расходов «Газпром Армения» — основного поставщика газа в страну. В планах местной «дочки» российского холдинга — увольнение до тысячи сотрудников в 13 филиалах и сокращение инвестиционных планов.

Но этих действий может оказаться недостаточно, и тогда компания «Газпром Армения» будет вынуждена пойти на повышение внутреннего тарифа на газ для населения. Ограничить этот рост могли бы субсидии для населения от властей, но премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет решить проблему за счёт российского «Газпрома». Он напоминает, что Россия и Армения являются членами ЕАЭС и находятся в едином экономическом пространстве, а следовательно, цены на газ в рамках ЕАЭС надо выравнивать, но не повышать.

Ранее Пашинян общался с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Петербургского экономического форума. По итогам беседы он рассказал, что надеется найти с Россией общий язык по цене на газ для Армении. Обсуждение темы, вероятно, продолжится в октябре, когда ожидается визит Владимира Путина в Ереван.

Между тем, сегодня Армения получает российский газ по цене ниже рыночной. Дешевле газ поставляется только в Белоруссию. Цены на голубое топливо в регионе существенно выше. Так, Грузия покупает газ из Азербайджана по $200-215, Турция — по $290, Иран продаёт свой газ Турции по $300-400, напоминает издание.

Minval.az