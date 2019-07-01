Музей мадам Тюссо в Лондоне по итогам голосования, проведенного среди посетителей, убрал восковую фигуру объявившей об отставке Терезы Мэй — причем еще до того, как она официально покинула посты главы британского кабинета министров. Об этом сообщает The Sunday Times.

Фигуру стоимостью £150 тыс. (около $190 тыс.) перенесли на склад, освободив место у инсталляции с черной дверью с номером «10» — копии фасада премьерской резиденции. Как отмечает издание, музей делал восковые копии всех британских премьер-министров, управлявших страной с 1855 года — за исключением троих, которые не выигрывали всеобщие выборы.

Тереза Мэй официально ушла в отставку с поста премьер-министра Великобритании 7 июня на фоне разногласий с парламентом по вопросу Brexit. До выборов она продолжит исполнять свои обязанности как глава Консервативной партии и руководитель правительства.

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