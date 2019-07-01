Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели неформальную встречу в резиденции «Заславль».

Местом проведения встречи была выбрана беседка, подаренная президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Telegram-канал «Пул №3».

По информации «Интерфакс», позже к ним присоединился таджикский лидер Эмомали Рахмон.

Лукашенко сделал Владимиру Путину несколько памятных подарков – сувениры II Европейских игр, на церемонии закрытия которых они перед этим побывали.

Лукашенко подарил Путину панно из мореного дуба с медальонами, символизирующими представленных на прошедшем мероприятии 15 видов спорта, эксклюзивный набор шоколада и талисман игр — лисенка Лесика, передает агентство «Белта». Но этим белорусский «батька» не ограничился: зная, что президент России увлекается дзюдо, он преподнес дорогому гостю статуэтку – фигурку двух дзюдоистов.

Minval.az