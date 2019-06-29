

Президент Украины Владимир Зеленский на своей официальной странице в соцсети Facebook опубликовал проект издания конституции страны в комиксах. По его словам, предназначено такое издание будет для детей.

Украинский лидер пояснил, что воплотить такую идею предложило издательство «Основы». Комиксы создавались для детей от четырёх до восьми лет. С помощью такой серии картинок им будет легче изучать права и обязанности граждан Украины.

При этом на картинках изображены странные существа, отдалённо напоминающие людей.

Minval.az