Президент РФ Владимир Путинво время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганомрассказал о щедрых российских туристах, передает РИА «Новости».

Так, Путин отметил, что в прошлом году Турцию посетили 6 млн россиян — это стало рекордом. «Они, естественно, не жадничают у нас туристы, умеют отдыхать. Доход турецких партнеров составил 5 миллиардов долларов», — сказал Путин на встрече с Эрдоганом на полях саммита G20 в японской Осаке.

Также в ходе беседы Путин предложил турецкому коллеге расширить инвестиционное сотрудничество по ряду направлений. Президент РФ отметил рост товарооборота двух стран на 16% по итогам 2018 года. «Мы с вами знаем, что с обеих сторон у нас достаточно солидный объем инвестиций по 10 миллиарда долларов, и сейчас, думаю, это надо ускорить. Мы решаем вопрос о создании инвестиционной платформы в объеме 900 миллиона евро», — рассказал Путин.

Эрдоган, в свою очередь, начиная встречу, назвал Путина «дорогим другом» и затронул вопрос поставок С-400 в Труцию.

«Мы продолжаем наблюдать за процессом по поставкам С-400 и относительно нашего согласия, к которому мы пришли в Душанбе. Также хочу отметить, что для нас приоритетное значение, для нашего сотрудничества в первую очередь имеет совместное производство ракет, включая передачу технологий. Насколько я понимаю, в процессе этой поставки нет какой-либо отсрочки», — сказал он.

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