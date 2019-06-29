Верховный суд Украины отклонил апелляцию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после отмены ее решения об отказе регистрации кандидатов партии Михаила Саакашвили «Рух новых сил». Об этом в ночь на субботу, 29 июня, сообщил экс-президент Грузии на своей странице в соцсети Facebook. «Мы победили, выиграли суд и идем на выборы», — написал лидер партии.

Таким образом, в субботу партия вновь попытается зарегистрировать своих кандидатов. Во время предыдущей попытки, 23 июня, ЦИК отказала в регистрации кандидатов, поскольку съезд «Руха новых сил», который прошел 10 июня и утвердил список кандидатов, «состоялся в нарушение требований устава этой партии».

Minval.az