В СМИ появилась новость о том, что Бакинский метрополитен потерпел огромные убытки — несмотря на дотации и повышение платы за проезд.

Так, согласно итогам 2018 года ЗАО «Бакинский метрополитен» потерпел убытки на сумму 54 млн. 870 тыс. манат (-11,8%), несмотря на дотацию из государственного бюджета в размере 48,8 млн. манат (+8,4%) и повышение проездных плат с 1-го августа на 50% (Turan).

Согласно обнародованному финансовому отчету, доходы от пассажирских перевозок (54 млн. 186 тыс. манат) в прошлом году выросли на 22,2%. Финансовый убыток в основном образовался за счет амортизационных отчислений на сумму 85,1 млн. манат (+4,6%). Неоплаченный убыток ЗАО «Бакинский метрополитен» на 1-ое января этого года превышает 426 млн. манат (+14,7%). При этом фонд заработной платы в метрополитене в прошлом году вырос на 7,4% и составил 44,2 млн. манат. B прошлом году среднесписочное число работников метрополитена составляло 5750 человек.

Minval.az