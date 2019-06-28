Попытки создания в России так называемой пятой колонны нужно оценивать как предательство. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя слова президента России Владимира Путина о самом мерзком преступлении.

«Мы являемся свидетелями, как отдельные граждане открыто льют воду на мельницу врагов России, делятся с ними информацией, полученной в период пребывания на государственных должностях», — написал Кадыров.

По его мнению, за подобные действия необходимо привлекать к ответственности. Глава республики подчеркнул, что предательство своего отечества наносит ущерб военной и экономической мощи страны, а также дестабилизирует социальные институты.

Конкретные фамилии Кадыров не упомянул.

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