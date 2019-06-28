На заседании так называемого «парламента» сепаратистской Абхазии «депутат» Дмитрий Дбар предложил судить грузинского депутата Акакия Бобохидзе по «законам» Абхазии.

Напомним, в ходе скандала на 26-й сессии Международной ассамблее православия в Тбилиси с трибуны парламента Акакий Бобохидзе, обращаясь к российской делегации, прокричал «Я убивал ваших, убиваю и буду убивать».

Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина попросили проверить причастность депутата парламента Грузии Акакия Бобохидзе «к преступлениям против российских граждан в период с 1992 по 2019 годы».

Он также попросил «президента» Абхазии поддержать Россию и закрыть «границу» с Грузией, до тех пор, пока в Грузии не перестанут звучать «сепаратистские высказывания», «пока там не успокоится ситуация, и мы не увидим, что никакой угрозы со стороны Грузии у нас нет».

Что имел ввиду депутат, говоря о «сепаратизме» осталось загадкой.

Minval.az