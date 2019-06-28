Верховный суд закрыл производство по делу о прекращении гражданства политика Михаила Саакашвили. Об этом вечером в четверг, 27 июня, говорится в сообщениипресс-службы суда.

Отмечается, что суд принял отказ Саакашвили от иска о признании незаконным и отмене Указа президента Украины от 26 июля 2017 года №196 О прекращении гражданства Украины в части «считать утратившим гражданство Украины Саакашвили Михеила».

Представители ответчика и третьего лица не возражали против прекращения производства по делу в связи с отказом истца от иска.

Суд установил, что Указом президента от 28 мая 2019 года внесены изменения в обжалованный Указ президента от 26 июля 2017 года №196 «О прекращении гражданства Украины» и исключено из него положение об утрате Михеилом Саакашвили гражданства Украины.

Постановление может быть обжаловано в Большой Палате Верховного суда.

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