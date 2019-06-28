Жительница Екатеринбурга Полина Грейсман рассказала, что ее допросили в аэропорту, когда она вернулась из Грузии. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщает «Кавказ. Реалии».

Грейсман сообщила, что по прибытии в аэропорт Кольцово пограничник очень долго изучал ее загранпаспорт, после чего ее пригласили в отдельную комнату. Там пятеро мужчин, не представившись, устроили ей допрос с пристрастием. В частности, их интересовали ее фотографии из отпуска, а также группы, на которые она подписана в социальных сетях. Она предположила, что разговор с ней вели сотрудники местного управления ФСБ. Также они спрашивали ее о путешествии в Грузию и других заграничных поездках.

Грейсман полагает, что допрос с происходящим в Грузии не связан. Она уточнила, что в 2017 году работала в штабе Алексея Навального. «Допрос продолжался около 20 минут, после чего мне вернули оба паспорта и отпустили», — сказала она и добавила, что не собирается жаловаться куда-либо по этому поводу. «Конечно, ничего смертельного в этой ситуации не было, но все равно это неприятно, и я расцениваю это как давление на активистов», — полагает она. Женщина добавила, что провела в Грузии две недели и за это время никакого негатива в ее отношении там не проявлялось.

Minval.az