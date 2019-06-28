Армянские националисты Джавахетии выступили против проведения парламентских выборов по пропорциональной системе. Как сообщает ереванский «Первый информационный», депутат парламента Грузии армянского происхождения Гензель Мкоян отметил: хотя правящая партия решила, что следующие выборы пройдут по пропорциональной системе, для нашего региона это нехорошо, поскольку мажоритарный депутат был лидером для нацменьшинств, представителем своего народа в центральной власти. И добавил: «Наш народ не хочет пропорциональной системы. Я даже выступил и сказал, что наш народ хочет иметь своего лидера, чтобы представить свои проблемы центральному правительству. Нам невыгодна пропорциональная избирательная система». В переводе: такое решение резко снижает влияние «региональных авторитетов», тех самых, которые могли сначала «подправить» результаты голосования, а потом, воспользовавшись своим укрепившимся статусм, спровоцировать политический кризис вроде того, который разразился между Грузией и Азербайджаном после установки в Ахалкалаки бюста армянского боевика и соучастника Ходжалинского геноцида Михаила Авагяна. Понятно, что армянским националистам терять такую неофициальную власть не хочется.

Но сегодня ставки еще выше. Напомним: решение о переходе на пропорциональную систему избрания депутатов парламента власти Грузии приняли на фоне охвативших страну беспрецедентных митингов. Спровоцированы они были хамским поведением в столице Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, но очень скоро демонстранты выдвинули политические требования. Власти Грузии ради стабилизации ситуации и снижения внутриполитической напряженности в стране вынуждены были пойти на уступки протестующим. Самым значительным компромиссом стал именно переход на пропорциональную систему избрания депутатов парламента. И если теперь армянские националисты Джавахетии выступают против такого решения, это может как минимум спровоцировать напряженность в этом регионе, а как максимум — взвинтить напряженность во всей Грузии.

Это не единственный и не первый повод задуматься, какую роль в «раскачивании ситуации» в Грузии извне играли и играют армянские националисты. Достаточно вспомнить арест в Тбилиси во время беспорядков гражданина Армении Минаса Минасяна. Конечно, в Грузии накопилось изрядное количество политического взрывного материала, но «технологии» с использованием провокаторов-«титушек», превращающих массовые мирные митинги в драку с полицией, тоже никто не отменял. Конечно, если поднапрячь воображение, то арест в Тбилиси во время митингов и столкновений гражданина Армении Минаса Минасяна еще можно посчитать «случайностью», но вот не обращать внимания на провокационные заявления Гензеля Мкояна, того самого, который и организовал установку бюста Авагяна в Ахалкалаки, уже не получится. И самое примечательное, что вся эта провокационная активность армянских националистов разворачивается на фоне усиленных попыток СМИ и Армении, и России отыскать в этих митингах «азербайджанский след» и взвинтить в Грузии антитурецкие и антиисламские настроения. За чем уже откровенно читается стремление подорвать сотрудничество Грузии с Турцией и Азербайджаном. Только вот ведется эта игра слишком уж «топорно». Впрочем, какие заказчики, таков и уровень исполнения

Нурани, обозреватель

Minval.az