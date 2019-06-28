Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов британской газеты Financial Times о том, кем из лидеров он больше всего восхищается, назвал Петра I.

На замечание журналиста о том, что Петр I уже умер, Путин, смеясь, возразил: «Он будет жить до тех пор, пока будет жить его дело, так же как дело каждого из нас. Мы будем жить до тех пор, пока будет жить наше дело».

Из современных политиков серьезное впечатление на главу России произвел бывший президент Франции Жак Ширак. «У него по каждому вопросу, когда он был президентом, было свое собственное мнение, он умел его отстаивать, с уважением всегда относился к мнению партнеров», — сказал Путин, добавив, что Ширак — интеллектуал и настоящий профессор, а также очень интересный и взвешенный человек».

Жак Ширак был главой Франции с 1995 года по 2007-й.

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