Инспекция ФНС России по Ленинскому району Новосибирска разблокировала операции по банковским счетам зарегистрированного в городе ИП Жерара Депардье, сообщили РИА Новости в УФНС России по региону.

«Инспекцией по Ленинскому району Новосибирска в связи с наличием задолженности в адрес налогоплательщика было направлено требование об уплате налога от 30 апреля 2019 года. После истечения срока было принято решение о взыскании налога за счет денежных средств и решение о приостановлении операций по счетам. 27 июня после того, как денежные средства поступили на счёт, было принято решение о возобновлении операций по счетам», — сказали в ведомстве.

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