Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минфина Сергея Сторчака председателю комитета Госдумыпо финрынку Анатолию Аксакову.

Соответствующий документ подписали первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.

На данный момент разрабатываются новые механизмы взаиморасчетов в нацвалютах. Одним из вариантов рассматривается создание шлюзов между российским и китайским аналогами национальных платежных систем. Полностью выстроить алгоритм выстроить к 2020 году.

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