Новый премьер-министр Молдовы Майя Санду обвинила украинские власти в обеспечении контрабанды и коррупционных схем для поддержки сепаратистов Приднестровья.

Об этом она заявила в интервью Politico.

По ее словам, она заинтересована в сотрудничестве с Украиной, но еще не вела переговоры с новым президентом Владимиром Зеленским или премьер-министром Владимиром Гройсманом. Кроме того, она заявила, что предыдущие украинские власти сотрудничали с администрацией беглого олигарха и бывшего лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка.

В частности, Санду обвинила предыдущие власти в обеспечении контрабанды и «коррупционных схем, которые содействовали выживанию сепаратистского руководства в Приднестровье».

«Теперь мы ожидаем, что киевские власти внесут свой вклад в ликвидацию этих схем», — отметила она.

Minval.az