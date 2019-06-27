В сети появился новый клип Мадонны на песню God Control, которая входит в ее новый альбом Madame X. Восьмиминутное видео певицы переполнено большим количеством шокирующих кадров насилия над людьми и призывами запретить свободное владение огнестрельным оружием в США, пишет Elle.

По сюжету клипа преступник устраивает массовый расстрел в ночном клубе: он без проблем проникает в заведение с оружием и без разбора убивает всех, кто встретился ему на пути. В числе окровавленных жертв оказывается и героиня, которую играет Мадонна.

Красочный видеоряд клипа чередуется с нарезкой из реальных новостных сводок: на этих кадрах показаны люди, которые устраивают митинги и акции с целью запретить свободную продажу и владение огнестрельным оружием для американских граждан.

«Это сигнал к пробуждению. От вооруженного насилия страдают все: в том числе маленькие дети и подростки. Давайте чтить память жертв и добиваться контроля над оружием. Прямо сейчас. Стань волонтером, жертвуй, протягивай руку помощи. Проснитесь и начните призывать государство к здравому смыслу. От этого зависят невинные жизни,» — сказано в описании видео.

Minval.az