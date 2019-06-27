Американка умерла после атаки акул на Багамах. Об этом сообщает CNN.

Джордан Линдси был 21 год, она приехала на Багамы с семьей из Торранса, штат Калифорния. Они все вместе отправились заниматься сноркелингом (плавать под поверхностью воды в маске с дыхательной трубкой — ред.), но в 2 часа дня ее атаковали акулы.

Ее покусали за руки, за ноги и за ягодицы, а также откусили руку. Ее семья видела приближающихся акул и пыталась предупредить ее, но Джордан не услышала их вовремя.

Американку вытащили из воды и немедленно доставили в больницу, где она скончалась. Она стала единственной жертвой нападения, и власти продолжат расследование. Министерство сельского хозяйства и водных ресурсов выпустило предостережение об акулах для купающихся.

Очевидцы рассказали, что даже спустя час после произошедшего они видели двух маленьких и одну большую акулу там, где плавала девушка.

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