Сегодня, 26 июня, Кабинет министров Украины согласовал назначение на должность председателей восьми областных государственных администраций. Кандидаты были предложены президентом Владимиром Зеленским.

В частности председателем Киевской ОГА назначен Михаил Бно-Айрияна, пишет Depo.Киив.

Михаилу Бно-Айрияну 35 лет. Он родился в столице Азербайджана Баку. Школу закончил в Львове, а затем учился в Киевском национальном университете имени Шевченко по специальности «Международные экономические отношения». Этот вуз Бно-Айриян закончил в 2007 году, а уже последующие два года он учился в России в Московском государственном институте международных отношений, где получил диплом МВА по специальности «Международный нефтегазовый бизнес».

Свою трудовую карьеру Михаил Бно-Айриян начинал с должности журналиста в одной из газет, которая печатала материалы о бизнесе. После окончания Московского института работал в посольстве Украины в России.

В течение 2010-2013 годов Бно-Айриян был советником министра иностранных дел Украины Константина Грищенко, который работал в правительстве Януковича-Азарова. Когда Грищенко стал вице-премьером в правительстве Азарова, Бно-Айриян был назначен его советником, отвечая за направление здравоохранения. На этом посту новый председатель Киевской ОГА был, пока Грищенко не ушел из правительства Азарова после Революции достоинства.

В 2015-2016 годах Бнл-Айриян возглавлял Департамент стратегического планирования и европейской интеграции в Министерстве энергетики и угольной промышленности. В 2016 году он участвовал в конкурсе на должность председателя Житомирской областной госадминистрации, но проиграл его. Сразу после этого Бно-Айриян устроился на работу в государственное предприятие «НЭК» Укрэнерго «. Сначала он был директором по коммуникациям и международному сотрудничеству предприятия, а впоследствии занял должность заместителя директора» НЭК «Укрэнерго».

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