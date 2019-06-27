Президент Межгоссовета по авиации и использованию воздушного пространства Татьяна Анодина совершила рабочий визит в Азербайджан

Состоялся рабочий визит в Азербайджан президента Межгосударственного совета по авиации и использованию воздушного пространства профессора Татьяны Анодиной.

В ходе визита состоялись встречи с премьер-министром Новрузом Мамедовым, министрами правительства Азербайджанской Республики. В ходе этих встреч были обсуждены крупные международные мероприятия, проведенные Межгоссоветом в период 2015-2018 года в Азербайджане и за его пределами.

Татьяна Анодина посетила организации и объекты гражданской авиации Азербайджана и провела встречу с президентом AZAL Джахангиром Аскеровым. Сторонами были рассмотрены вопросы дальнейшего повышения безопасности полетов, сертификации авиационной техники, аэропортов и ремонтных организаций.

Президент Межгоссовета также приняла участие в работе Девятого российско-азербайджанского межрегионального форума.

Татьяна Анодина присутствовала на спортивных соревнованиях чемпионата мира по дзюдо, проходившего в эти дни в Баку.

Minval.az