Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал незаконными угрозы лидера США Дональда Трампа о применении силы при «любой атаке Тегерана на что-либо американское».

«Это заявление свидетельствует, что намерения США незаконны, США не в том положении, чтобы уничтожить Иран, у них нет возможностей, кроме как использовать запрещённое оружие», — заявил Зариф в интервью телеканалу CNN.

При этом он напомнил Трампу, что «мы живём не в XVIII веке» и, согласно Уставу ООН, угроза применения силы является незаконной.

Minval.az