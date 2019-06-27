Все большее число россиян сталкивается с крайне негостеприимным отношением со стороны израильских пограничников, которые отказывают им во въезде в массовом порядке, зачастую никак не аргументируя свое решение.

По данным МИДа РФ, в течение первых четырех месяцев 2019 года «от ворот поворот» получило около двух тысяч российских туристов. В минувшем году покинуть пределы аэропорта не позволили более чем четырем тысячам граждан РФ, приехавших в Израиль на отдых, пишут»Аргументы и факты».

Издание отмечает, что пересечь погранконтроль не помогают ни оплаченные отели, ни наличие медицинской страховки и обратных билетов. «Под раздачу» могут попасть и те, кто приобрел турпутевку: если чиновник миграционной службы при МВД Израиля (Рашут охлусин ве-хагира) заподозрит вас в намерении задержаться в Израиле на более длительный срок, чем вы декларируете, он откажет вам в визе (для непосвященных: безвизовый режим между Израилем и РФ — это миф).

Нет гарантий, что вас пропустят, даже если вы еврей и едете к родственникам. Более того, если вы находитесь в близких отношениях или даже состоите в браке с израильтянином, но у вас нет израильского гражданства, — в Израиль вам не попасть. Общие дети будут только помехой. Вас заподозрят в попытке незаконной миграции и депортируют всем семейством (за исключением гражданина Израиля, которому во въезде отказать нельзя).

Стоит отметить, что столь же предвзяты израильские пограничники и к гражданам других стран постсоветского пространства: Украины, Грузии, Молдавии и пр.

Minval.az