Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку на севере Бурятии, два человека погибли, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.

«В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет. В результате погибли двое пилотов, пассажиры живы. Спасены 42 взрослых и один ребенок. Семь человек получили ранения», — сообщил пресс-секретарь.

Источник в экстренных службах региона сообщил, что при аварийной посадке погибли командир экипажа и бортмеханик.

«Пилот, погибший там, — командир экипажа. Также погиб бортмеханик», — сказал собеседник агентства.

В медицинских службах региона уточнили, что число пострадавших выросло до 22 человек.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск в четверг утром.

«После взлета в воздухе отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. По предварительной информации, при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 м и совершил столкновение с зданием очистных сооружений, произошло возгорание самолета», — уточнил Фишев.

В настоящее время на месте происшествия работают расчеты пожарной службы.

«Глава Бурятии Алексей Цыденов держит на контроле ситуацию, он поручил оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим», — добавил пресс-секретарь.

#Авиация #Антонов

Ан-24 авиакомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска из-за отказа одного из двигателей, выкатился за пределы ВПП, столкнулся со зданием и загорелся. Два пилота погибли. Пассажиры живы 42 взрослых и один ребенок.https://t.co/05q5A4yZ27 pic.twitter.com/eGfAc0hLns — Maxim 🇷🇺🚢✈ (@ilax202) 27 июня 2019 г.

Первые секунды после крушения Ан-24 в Нижнеангарске pic.twitter.com/eIuGnR1mI8 — АРТЕМ КЛЮШИН  (@ARTEM_KLYUSHIN) 27 июня 2019 г.

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