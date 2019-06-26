Россия покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), если права ее делегации не будут полноценными. Об этом на пленарном заседании заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.

«Думаю, что все вы поддержите ранее принятую позицию: либо полноценные права у нашей делегации, и они должны быть незыблемы, либо мы покидаем Парламентскую ассамблею Совета Европы», — сказал Володин депутатам.

Парламентарии поддержали это предложение аплодисментами.

Ранее 26 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ущемление российской делегации в правах сделает невозможным ее участие в работе ПАСЕ.

Minval.az