В Сети появился ролик со съемок нового фильма о Бонде. Видео появилось на официальном YouTube-канале кинокомпании Universal Pictures.

В ролике появляются Дэниэл Крэйг, Джеффри Райт и Лашана Линч на съемочной площадке. Сообщается, что съемки эпизода проходят на Ямайке.

В ролике появляются колоритные ямайские «бандиты», а агент 007 ездит на машине и отдыхает в клубе.

По слухам, в юбилейной части бондианы главного злодея сыграет Рами Малек, исполнивший роль Фрэдди Меркюри в фильме Богемская рапсодия. Девушкой Бонда станет Лея Сейду, также в фильме появятся Ральф Файнс, Бен Вишоу, Ана де Армас, Билли Магнуссен, Наоми Харрис и Дали Бенсала.

Minval.az