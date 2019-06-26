Задержанный в ходе развернувшихся на проспекте Руставели в Тбилиси 20-21 июня событий адвокат Бека Басилая освобожден.

Эту информацию агентству «IPN» подтвердил сам Басилая. По его же заявлению, изолятор временного содержания покинули все лица, задержанные по этому же делу.

«После того, как я отозвал свою жалобу, прокуратура публично заявила, что обратится в суд с требованием освободить всех. Этим прокуратура хотела смыть свой позор, однако, это немощная попытка перекрыть ночь, связанную с Гавриловым», — заявил Басилая.

Напомним, что это третье требование участников продолжающегося уже 6 дней в центре Тбилиси акции. Ранее были выполнены требования об отставке председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и проведении следующих выборов в парламент по пропорциональной системе. Остается еще одно, главное требование — отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария.

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