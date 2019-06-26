Вице-спикер парламента Армении от правящего блока «Мой шаг», сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии Ален Симонян, представлявший делегацию армянского парламента на завершившейся в Тбилиси 21 июня скандалом Межпарламентской ассамблее православия (МАП), назвал действия грузинской оппозиции — провокацией, которая вряд ли пойдет на пользу Грузии.

Комментируя события, очевидцем которых он стал, армянский депутат, как пишет издание 168.am, сказал, что можно было бы рассмотреть инцидент «с очень интересной и хорошей стороны, но немного не понимает смысл всего этого, поскольку все было создано искусственно».

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«Грузия принимает более одного миллиона туристов в год. И, я вам уже сказал, что довольно много туристов там было даже сейчас. Могу также сказать, что Грузия в одностороннем режиме сняла визовый режим с Россией, то есть, виз — нет. Они часть своей экономики построили на российском туризме, и просто приездом Гаврилова и его усаживанием туда — была спровоцирована одна тема… И дело не в том, что они (оппозиционеры-провокаторы — ред.) не знают, что Абхазия оккупировалась в их присутствие, или Осетия оккупировалась. Искусственно была создана политическая повестка, и я не считаю, что Грузия выйдет из всего этого в выгодной позиции», — сказал он.

Minval.az