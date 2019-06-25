Председатель постоянной комиссии по внешним связям парламента сателлита России Армении Рубен Рубинян на своей странице в Facebook опубликовал совместные фотографии с главой делегации России в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петром Толстым и главой думского Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым.

Армянский депутат разъяснил, почему он проголосовал «против» резолюции, позволяющей России вернуться в международную структуру.

«От имени армянской делегации я поприветствовал возвращение России в ПАСЕ. Хочу сообщить также, что по техническим причинам во время вчерашнего голосования мой голос был зачтен как «против», а не «за»», — подписал публикацию Рубен Рубинян.

Он сообщил также, что в ходе своего выступления во вторник на пленарном заседании ПАСЕ, он заявил о том, что отдал свой голос за возвращение российской делегации в организацию.

Minval.az