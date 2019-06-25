Депутат Верховной рады и представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Борислав Береза жестко потроллил российскую пропагандистку Ольгу Скабееву во время прямого эфира.

Во время прямого включения с заседания ПАСЕ Береза внезапно присоединился к интервью ведущей программы «60 минут» с заведующим кафедрой международных отношений Московского гуманитарного университета Николаем Платошкиным. Пропагандистка предположила, что нардеп захотел извиниться за январский инцидент в ассамблее. Вместо этого депутат обратился к журналистке с личными вопросами.

«Вы все время упоминаете: «Береза, Береза». Неужели больше ни один мужчина не задевает вас, и больше никого в вашей фантазии нет?» — спросил украинский парламентарий. После этого Береза, активно жестикулируя, продолжил троллить ведущую и ее собеседника.

Смотрите с 1:40 минуты.

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