Скандальная кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева попыталась вклиниться в прямой эфир украинских журналистов в ПАСЕ, однако была публично унижена, пишут украинские СМИ.

Конфликт произошел в стенах Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В ходе сюжета, которым Скабеева хотела помешать общению первого вице-спикера Украины Ирины Геращенко с журналистами, ее попытались оттеснить, а украинский депутат Борислав Береза закрыл собой украинскую коллегу. Журналистку призвали к порядку и попросили не перебивать. Однако пропагандистка продолжала нагло вклиниваться в украинский эфир, задавая нелепые вопросы

«Когда мазохистку Скабееву направляют сюда (в ПАСЕ. – ред.), то, вероятно, она от этого получает или деньги, или удовольствие. Ведь когда об нее вытирают ноги, когда к ней здесь с уважением никто не обращается, то мы понимаем, что она не имеет никакого отношения к журналистской деятельности. Они (Россия. – ред.) работают как гопники, привыкайте к этому (обращается к СМИ). Страна-гопник работает как гопник. Го-по-та. Если будут смотреть это россияне – запомните: Россия вас, россияне, всегда бросит, всегда использует как вещь и бросит», – сказал Береза.

Minval.az