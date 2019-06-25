Поддержка со стороны Азербайджана в вопросе возвращения России в ПАСЕ никак не отразится на отношениях официальных Баку и Киева, заявил в беседе с Minval.az политолог Хикмет Гаджизаде, комментируя итоги голосования в ПАСЕ, согласно которым была принята резолюция, позволяющая России вернуться в ряды этой организации.

Как считает эксперт, ПАСЕ в целом стала бессмысленной организацией. Х. Гаджизаде напомнил также, что в свое время, когда создавалась данная структура, «в ее рядах, в основном, преобладали страны «старой» демократии, с устоявшими моральными принципами»:

«Потом они открыли двери и набрали туда из стран социалистического лагеря кого ни попадя. В результате, в подобных спорных голосованиях их можно подкупить, перетащить на свою сторону, надавить и так далее. Сейчас за Россию голосуют из чувства страха. Разве это дело для международной демократической организации? Поэтому я смотрю на ПАСЕ с большим сомнением. И советую читателем отнестись также», — отметил политолог.

Политолог отметил, что за возвращение России в ПАСЕ проголосовали делегации Франции, Испании, Италии, Австрии, Исландии, Ирландии, Норвегии, Португалии, Сербии, Сан-Марино и Турции, частично Бельгии, Швейцарии, Германии, Нидерландов, Финляндии.

«Я не исключаю того, что делегации этих стран голосовали исходя из каких-либо стратегических соображений. Исключали Россию по моральным, а приняли обратно, исходя из стратегических соображений, чтобы не делать из нее окончательно врага, к примеру. Или в надежде, что смогут ее как-то уговорить в вопросах, касающихся той же Украины, Сирии или крымской проблемы. Получается, что сработал страх, а не принципы.

Сама мораль, нравственность не присутствовала при голосовании, к сожалению. После того, как пал «железный занавес», многие международные организации стали коррумпированы. НАТО еще как-то держится, а все остальные в плохом состоянии», — резюмировал Х.Гаджизаде.

Бахтияр Сафаров

Minval.az