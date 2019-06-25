Апелляционный суд Армении отменил решение суда первой инстанции об освобождении из-под стражи второго президента Армении Роберта Кочаряна.

«Решение суда первой инстанции 18.05.2019 года отменить. Личные гарантии в отношении обвиняемого Роберта Кочаряна в качестве меры пресечения отменить и применить в его отношении арест», — сказал судья Даниелян, зачитывая вердикт.

Читайте также: Военный преступник Роберт Кочарян признал свою роль в оккупации азербайджанских территорий

Решение Апелляционного суда может быть обжаловано в течение 15 дней.

Minval.az