Премьер-министр Армении Никол Пашинян вмешивается в дела оккупационного режима в Ханкенди, а это опасно для переговорного процесса. Об этом заявил в интервью ереванским СМИ второй президент Армении, военный преступник, соучастник геноцида в Ходжалы Роберт Кочарян, передает Minval.az.

Военный преступник назвал вмешательством в дела сепаратистов Карабаха ряд заявлений Пашиняна по Карабаху. По его словам, «такого не позволял себе и первый президент Армении Левон Тер-Петросян в пору, когда Карабах возглавлял сам Кочарян».

«А когда я стал президентом Республики Армения, никогда не вмешивался в дела Карабаха, который на тот момент возглавлял Аркадий Гукасян. Не делал этого и Серж Саргсян, когда президентом был Бако Саакян», — заявил Кочарян.

Подобными заявлениями, считает Кочарян, принижается статус сепаратистского режима в Ханкенди.

«Создается впечатление, что все вопросы в Карабахе могут решаться из Еревана. А раз так, то однажды зарубежные лидеры могут оказать давление на лидера Армении и навязать удобный им вариант решения карабахского вопроса. Тогда уже Пашинян не сможет им ответить, что не имеет возможности решать один, без Карабаха», подчеркнул Кочарян.

Себя Кочарян назвал «человеком, который оккупировал азербайджанские территории».

«Когда я принимал руководство Нагорным Карабахом, половину территории занимали азербайджанские силы. За годы моего президентства Карабах и районы вокруг него были полностью освобождены», — важно заявил военный преступник.

По словам Кочаряна, у него сложилось впечатление, что для нынешних властей оккупированный азербайджанский Карабах — это бремя, а не ценность.

«Так было и в 90-х, в период правления первого президента Левона Тер-Петросяна. Соответственно, подсознательно власти думают, как избавиться от этого бремени»,– добавил он.

«Карабах — это не бремя, а именно ценность, без него Армения не может играть роли в регионе, резюмировал соучастник геноцида азербайджанцев в Ходжалы.

Minval.az