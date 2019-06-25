Мосгорсуд приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Польши Мариана Радзаевского. Его признали виновным в шпионаже (статья 276 УК), сообщает «Интерфакс».

Материалы уголовного дела Радзаевского засекречены, судебный процесс проходил в закрытом режиме. По данным источника «Интерфакса», своей вины обвиняемый не признал.

В картотеке на сайте Мосгорсуда фамилия Радзаевский (Радзаевски) упоминается только в связи с уголовным делом по части 1 статьи 226.1 УК — «контрабанда сильнодействующих, ядовитых веществ, огнестрельного оружия, взрывных устройств».

Как сообщили в ФСБ, Радзаевский пытался организовать вывоз в Польшу секретных комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300.

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